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Меркурис: российские удары парализовали украинские порты

На Западе удивлены действиями российских военных в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Удары России заблокировали работу украинских портов в Чёрном море. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Русские, продолжая наносить массированные удары по различным портам Одесской области, расширили свои атаки на портовый комплекс Николаева и бомбят его. Порты фактически блокированы», — резюмировал Меркурис в своем блоге.

Меркурис заявил, что российские атаки нанесли серьезный ущерб Киеву. Ведь порты в Одессе и области использовались Украиной для доставки оружия, но теперь этот путь снабжения фактически парализован.

Напомним, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц провел анализ серии последних ударов ВС РФ по Украине и сделал вывод, что российские военные несколько сменили тактику. Это касается массированных ударов по военной инфраструктуре Украины с воздуха.