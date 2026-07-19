ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве

Как уточнили в ведомстве, цели поражались с применением высокоточного оружия воздушного и наземного базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры порта Южный в Одесской области, которые используются для доставки и хранения грузов военного назначения.
В Киевской области был поражен логистический центр «Тарасовка» компании «Амтел Пропертис». Данный центр осуществлял прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих, предназначенных для производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Также под удар попал «Киевский инновационный терминал “Новая почта”», который занимается доставкой и хранением продукции двойного назначения.
Согласно сообщению Минобороны, в городе Киеве были поражены следующие объекты: киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс»), которое производит системы управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7 и FP-9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»). На этом же предприятии осуществляется модернизация, техническое обслуживание и ремонт бортовых оптико-электронных прицельных систем и бортовых радиолокационных станций для самолетов МиГ-29. Кроме того, поражено киевское предприятие ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем»), выпускающее компоненты систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7 и FP-9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»).
Также российские военные нанесли удар по ООО «Оаклайн» в Киеве. Данное предприятие занимается производством комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности типа «Дип страйк», изготовлением деталей из карбона и аккумуляторных батарей для FPV-дронов различных модификаций, а также хранением БПЛА. В Киеве поражено предприятие «Меридиан» имени С. П. Королева, где производятся комплектующие для систем наведения ракет «Нептун-МД».