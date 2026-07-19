Минобороны РФ заявило о продолжении массированных ударов по Украине

В Министерстве обороны РФ заявили, что массированные удары Вооруженных сил России будут продолжены.
В официальном канале ведомства на платформе «Макс» опубликована запись: «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем». Данная надпись размещена на фоне изображения оперативно-тактического ракетного комплекса, производящего залп.
Кроме того, в публикации используется тег «Это вам не футбол».
Запись была размещена в канале ведомства после того, как поступила информация о нанесенном минувшей ночью массированном ударе по объектам военной промышленности в Киеве и Киевской области, а также по логистической инфраструктуре ВСУ, расположенной в порту «Южный» Одесской области.