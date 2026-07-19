Минобороны РФ заявило о продолжении массированных ударов по Украине

Запись была размещена в канале ведомства после того, как поступила информация о нанесенном минувшей ночью массированном ударе по объектам военной промышленности в Киеве и Киевской области, а также по логистической инфраструктуре ВСУ, расположенной в порту «Южный» Одесской области.