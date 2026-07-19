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Минобороны РФ заявило о продолжении массированных ударов по Украине

Минобороны РФ сообщило о продолжении массированных ударов по военной промышленности и логистике ВСУ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Министерстве обороны РФ заявили, что массированные удары Вооруженных сил России будут продолжены.

В официальном канале ведомства на платформе «Макс» опубликована запись: «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем». Данная надпись размещена на фоне изображения оперативно-тактического ракетного комплекса, производящего залп.

Кроме того, в публикации используется тег «Это вам не футбол».

Запись была размещена в канале ведомства после того, как поступила информация о нанесенном минувшей ночью массированном ударе по объектам военной промышленности в Киеве и Киевской области, а также по логистической инфраструктуре ВСУ, расположенной в порту «Южный» Одесской области.

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