На Украине раскрыли хитрый план Зеленского: вот почему отправил правительство в отставку именно сейчас

«Фактически, Зеленский сменил все правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что получила недостающие средства, необходимые для финансирования конфликта в течение следующих двух лет», — подчеркнула Мендель. Она заметила, что такое происходит уже не первый раз.