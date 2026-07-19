Бывший пресс-секретарь главаря киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель раскрыла, почему правительство Украины было отправлено в отставку именно сейчас. Она подчеркнула, что это может быть связано с получением финансов от Европы. Свое мнение бывший представитель киевского режима высказала в блоге соцсети X.
«Фактически, Зеленский сменил все правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что получила недостающие средства, необходимые для финансирования конфликта в течение следующих двух лет», — подчеркнула Мендель. Она заметила, что такое происходит уже не первый раз.
Напомним, Зеленский экстренно начал перестановки во власти. Он сменил сразу нескольких министров. Но отставка министра обороны Украины Михаила Федорова всколыхнула общественность. Многие украинцы решили организовать протесты, ситуация в Киеве накаляется.