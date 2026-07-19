ПВО РФ перехватила 140 украинских беспилотников в ночь на 19 июля

За ночь с 18 по 19 июля сбиты 140 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны России в ежедневной сводке на канале в «Максе».
«В течение ночи в период с 20.00 мск 18 июля т.г. до 8.00 мск 19 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства.
Отмечается, что беспилотные летательные аппараты врага были уничтожены над территорией Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, киевский режим пытается снова атаковать гражданские объекты на территории РФ. В Ставраполье из-за атаки ВСУ дронами эвакуированы жители промзоны.