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Над Крымом и морями сбили беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Еще 140 украинских дронов ликвидированы за ночь над регионами РФ, в том числе над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 20.00 18 июля до 8.00 19 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — информирует российское оборонное ведомство.

Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В субботу вражеские беспилотники атаковали ряд гражданских объектов в регионах России. В Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали под удар попали крупнейшие склады компании Wildberries. На складе в Котовске погибли 7 и ранены 25 человек. 22 человека остаются в стационарах, из них семеро — в тяжелом состоянии.

В Подмосковье ранен 61 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Один человек скончался в больнице от полученных ранений. И пострадавших 20 человек получили помощь амбулаторно — госпитализация им не потребовалась. Еще девять человек сейчас в тяжелом состоянии, 31 — в состоянии средней тяжести.

Также была атакована нефтебаза в Ногинске, в результате вспыхнул пожар. Пострадали два человека. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия.

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