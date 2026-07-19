Над Крымом и морями сбили беспилотники

В Подмосковье ранен 61 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Один человек скончался в больнице от полученных ранений. И пострадавших 20 человек получили помощь амбулаторно — госпитализация им не потребовалась. Еще девять человек сейчас в тяжелом состоянии, 31 — в состоянии средней тяжести.