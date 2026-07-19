Ночью над Кубанью, Крымом и другими регионами России сбили 140 БПЛА

Беспилотники самолетного типа сбили над территориями Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
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Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше