В Минобороны РФ анонсировали продолжение ударов по ВПК Украины

Напомним, в ночь на 19 июля российские военные нанесли массированный удар по военным объектам Украины. Отмечается, что были поражены склады с оружием, а также заводы, которые занимаются разработкой запчастей для ракет и дронов ВСУ. Также была поражена портовая инфраструктура в Одессе и области.