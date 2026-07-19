В Минобороны РФ анонсировали продолжение ударов по ВПК Украины

На канале в «Максе» Минобороны России опубликована фотография, на которой отмечается, что массированные атаки на ВПК Украины будут продолжаться и дальше.
«Это точно не конец», — гласит надпись на фотографии, опубликованной Минобороны России.
Напомним, в ночь на 19 июля российские военные нанесли массированный удар по военным объектам Украины. Отмечается, что были поражены склады с оружием, а также заводы, которые занимаются разработкой запчастей для ракет и дронов ВСУ. Также была поражена портовая инфраструктура в Одессе и области.
Ранее KP.RU сообщил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский признал, что ВС РФ совершили самую массированную атаку за последние месяцы. При этом он не стал говорить, какие именно стратегические объекты были поражены.
Минобороны РФ заявили о массированной атаке по ВПК Украины Фото: Минобороны РФ.