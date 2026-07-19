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ВСУ атаковали два танкера на важнейшем для Казахстана топливном терминале

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дроны ВСУ ударили по двум судам на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщила компания.

Источник: © РИА Новости

«В ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера ASIA, нефть компании “Тенгизшевройл” (“Шеврон”) и NISSOS IOS, нефть компаний Кашаган Б. В. и Матен (АО НК “Казмунайгаз”), подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов», — говорится в релизе.

На судне ASIA возник пожар, который вскоре потушили. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет. Оба танкера сохранили плавучесть, сейчас специалисты оценивают степень повреждений. Погрузку нефти на терминале приостановили, разлива топлива удалось избежать.

«Полагаем, что атака на объект компании и гражданские суда в акватории морского терминала КТК — это атака и на интересы стран-участниц КТК», — добавили в компании.

На борту танкеров под флагами Либерии и Маршалловых островов были международные экипажи.

Ночью в пятницу нефтеналивное судно Nordic Zenith дважды подверглось атакам в Черном море около объекта Каспийского трубопроводного консорциума. На борту начался пожар, который ликвидировали силами экипажа. Судно стало непригодным для погрузки сырья.

Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружают на танкеры через морской терминал.

Среди крупнейших акционеров: Россия (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), структуры «Лукойла», СП «Роснефть», ExxonMobil, Chevron и Shell.

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