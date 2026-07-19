Два танкера атакованы во время погрузки на терминале КТК в Новороссийске

Ранее сообщалось, что нефтеналивной танкер Nordic Zenith в ночь на 17 июля дважды подвергся атаке в акватории Черного моря вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). На борту возник пожар. В марте греческое судно Maran Homer подверглось атаке «неизвестного объекта» в Черном море. Танкер находился за пределами территориальных вод России и ожидал разрешения на заход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, где должен был принять нефть из Казахстана.