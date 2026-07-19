18-летний уроженец Усть-Ордынского погиб в зоне СВО

Евгений родился 19 июня 2006 года и был третьим из пяти детей в многодетной семье. После восьми классов Усть-Ордынской средней школы № 2 он учился в местной вечерней школе и одновременно работал, освоив профессию сварщика самостоятельно. Вместе с бригадой помогал благоустраивать ограждения родной школы и Усть-Ордынской гимназии-интерната.
В феврале 2025 года Евгений вместе с другом и коллегой заключил военный контракт в военкомате Правобережного округа Иркутска и убыл в зону СВО. Его старший брат также находится в зоне боевых действий.
Мать Евгения вспоминает: «Женя бежал на помощь каждому, кто к нему обращался. Всегда заступался за слабых». Для родных он остался самым лучшим сыном и братом.
Как добавил мэр, о наградах пока не сообщается, но в ближайшее время семье ожидается медаль за операцию «Труба». Администрация и дума МО «Эхирит-Булагатский район» выразили соболезнования матери, отчиму, братьям и сестре.