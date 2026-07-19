Экс-вратарь «Уфы» стал командиром взвода на СВО

Узнать больше по теме

Донецк: крупнейший промышленный центр Донбасса

Донецк — один из крупнейших городов Донбасса и важный промышленный центр Восточной Европы. Он возник во второй половине XIX века благодаря развитию угледобычи и металлургии, а впоследствии стал одним из главных центров тяжелой промышленности. Сегодня Донецк остается одним из самых известных городов региона: собрали о нем главное.