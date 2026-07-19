Экс-вратарь «Уфы» стал командиром взвода на СВО

По словам офицера, он родился в Уфе и профессионально занимался футболом, выступая на позиции вратаря за молодежный состав клуба.
«Я играл в молодежной команде футбольного клуба “Уфа”, был вратарем. Потом пришло время отдать долг Родине. Прошел срочную службу, после чего подписал контракт», — рассказал Агаев.
Он отметил, что начал службу в качестве номера расчета и постепенно прошел путь до офицерской должности.
«Начинал с должности номера расчета, затем был командиром отделения, заместителем командира взвода, старшиной батареи, командиром взвода. Сейчас уже офицер», — сказал собеседник агентства.
По словам Агаева, военную службу по контракту он начал еще в 2017 году.
Сейчас его подразделение выполняет задачи по борьбе с беспилотными системами противника.
«Конкретно мой взвод занимается противодействием беспилотным системам противника — обнаружением, подавлением и уничтожением разведывательных и ударных БПЛА», — добавил командир взвода.