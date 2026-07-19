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Экс-вратарь «Уфы» стал командиром взвода на СВО

ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Бывший вратарь молодежной команды футбольного клуба «Уфа» Руслан Агаев сообщил РИА Новости, как сменил футбольные ворота на командование взводом, который охотится за дронами ВСУ.

Источник: РИА Новости

По словам офицера, он родился в Уфе и профессионально занимался футболом, выступая на позиции вратаря за молодежный состав клуба.

«Я играл в молодежной команде футбольного клуба “Уфа”, был вратарем. Потом пришло время отдать долг Родине. Прошел срочную службу, после чего подписал контракт», — рассказал Агаев.

Он отметил, что начал службу в качестве номера расчета и постепенно прошел путь до офицерской должности.

«Начинал с должности номера расчета, затем был командиром отделения, заместителем командира взвода, старшиной батареи, командиром взвода. Сейчас уже офицер», — сказал собеседник агентства.

По словам Агаева, военную службу по контракту он начал еще в 2017 году.

Сейчас его подразделение выполняет задачи по борьбе с беспилотными системами противника.

«Конкретно мой взвод занимается противодействием беспилотным системам противника — обнаружением, подавлением и уничтожением разведывательных и ударных БПЛА», — добавил командир взвода.

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