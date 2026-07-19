В КТК заявили, что атака ВСУ на объекты консорциума стала уже пятой по счету

Как сообщили в пресс-службе КТК, ночью 19 июля целями атаки стали танкеры ASIA (нефть «Тенгизшевройл») и NISSOS IOS (сырье Кашагана и «Казмунайгаза»), стоявшие под погрузкой на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3.
В результате нападения на танкере ASIA возник пожар, который был потушен силами аварийного реагирования КТК. Погрузка нефти в настоящее время остановлена. В компании подчеркнули, что пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет, разлива нефти не допущено.
«Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы. Полагаем, что атака на объект компании и гражданские суда в акватории Морского терминала КТК- это атака и на интересы стран-участниц КТК», — говорится в заявлении консорциума.
В КТК также отметили, что все акционеры и руководство стран-участниц признают важную роль консорциума в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов. Отдельно подчеркивается, что в отношении КТК никогда не вводилось санкций, что свидетельствует о признании значительной роли КТК в обеспечении интересов западных акционеров компании.