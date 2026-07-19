В КТК заявили, что атака ВСУ на объекты консорциума стала уже пятой по счету

В КТК также отметили, что все акционеры и руководство стран-участниц признают важную роль консорциума в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов. Отдельно подчеркивается, что в отношении КТК никогда не вводилось санкций, что свидетельствует о признании значительной роли КТК в обеспечении интересов западных акционеров компании.