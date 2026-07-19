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В КТК заявили, что атака ВСУ на объекты консорциума стала уже пятой по счету

По данным Каспийского трубопроводного консорциума сегодняшняя атака ВСУ на морской терминал компании стала пятым по счету актом «прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права».

Источник: www.cpc.ru

Как сообщили в пресс-службе КТК, ночью 19 июля целями атаки стали танкеры ASIA (нефть «Тенгизшевройл») и NISSOS IOS (сырье Кашагана и «Казмунайгаза»), стоявшие под погрузкой на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3.

В результате нападения на танкере ASIA возник пожар, который был потушен силами аварийного реагирования КТК. Погрузка нефти в настоящее время остановлена. В компании подчеркнули, что пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет, разлива нефти не допущено.

«Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы. Полагаем, что атака на объект компании и гражданские суда в акватории Морского терминала КТК- это атака и на интересы стран-участниц КТК», — говорится в заявлении консорциума.

В КТК также отметили, что все акционеры и руководство стран-участниц признают важную роль консорциума в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов. Отдельно подчеркивается, что в отношении КТК никогда не вводилось санкций, что свидетельствует о признании значительной роли КТК в обеспечении интересов западных акционеров компании.

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