ВС РФ уничтожили киевский завод UKRTAC по производству амуниции для ВСУ

В результате удара Вооруженных сил РФ уничтожен киевский завод UKRTAC, который производил средства индивидуальной защиты для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил основатель предприятия Северион Дангадзе.
«В результате прямого ракетного попадания был полностью уничтожен завод UKRTAC и наши склады», — написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении удара по нескольким предприятиям в Киеве, которые занимаются выпуском военной продукции для ВСУ.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше