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Командир Маэстро: ВСУ переняли боевую тактику у НАТО

ГЕНИЧЕСК, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины воюют по инструкциям НАТО, собственной боевой тактики у них нет. Об этом ТАСС заявил командир штурмового взвода 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Маэстро.

Источник: Reuters

«Тактики никакой интересной у них нет. У них тактика была одна, когда их тренировали натовские [инструкторы]. Вот этой тактикой и работают. А сказать, чтоб у них там своя придуманная — такого нет», — сказал он.

Маэстро добавил, что в последнее время украинские формирования пытаются делать основной упор на беспилотную авиацию.

«Противник сейчас малый воздух пытается взять под контроль. У него это тяжело получается», — подчеркнул командир.

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