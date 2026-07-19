Командир Маэстро: ВСУ переняли боевую тактику у НАТО

«Тактики никакой интересной у них нет. У них тактика была одна, когда их тренировали натовские [инструкторы]. Вот этой тактикой и работают. А сказать, чтоб у них там своя придуманная — такого нет», — сказал он.
Маэстро добавил, что в последнее время украинские формирования пытаются делать основной упор на беспилотную авиацию.
«Противник сейчас малый воздух пытается взять под контроль. У него это тяжело получается», — подчеркнул командир.
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