ВСУ за сутки потеряли до 480 военных в зоне действий «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника… Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Васильковка, Чаплино, Малиновка, Великомихайловка, Просяная Днепропетровской области, Свобода и Зоревка Запорожской области.
«Противник потерял до 480 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей», — добавили в ведомстве.