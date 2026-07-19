Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 500 военных в зоне СВО

В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Могрица и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Хатнее, Липцы, Слатино, Лозовое, Золочев и Белый Колодезь Харьковской области. ВСУ потеряли 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 3 артиллерийских орудия.