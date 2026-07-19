Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 500 военных в зоне СВО

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки порядка 1 500 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 210 человек, от действий группировок «Запад» — до 200, «Южная» — более 195, «Центр» — более 340, на направлении «Восток» — до 480 и «Днепр» — более 75 военнослужащих.
«Север», «Запад», «Южная».
В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Могрица и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Хатнее, Липцы, Слатино, Лозовое, Золочев и Белый Колодезь Харьковской области. ВСУ потеряли 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 3 артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Грушевка Харьковской области, Красный Лиман и Татьяновка в ДНР. Потери противника составили 19 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Николайполье, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Новониколаевка в ДНР. За сутки противник потерял боевую бронированную машину «Козак», 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.
«Центр», «Восток» и «Днепр».
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новопавловка, Ивановка Днепропетровской области, Нововодяное, Артема, Рубежное, Грузское, Белозерское, Анновка, Сергеевка, Шевченко и Доброполье в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Чаплино, Малиновка, Великомихайловка, Просяная Днепропетровской области, Свобода и Зоревка Запорожской области. Противник потерял боевую бронированную машину и 11 автомобилей.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселянка, Лежино, Юрковка и Орехова Запорожской области. Уничтожено 24 автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 2 станции радиоэлектронной борьбы.