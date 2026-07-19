ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение нанесено в районах населенных пунктов Грушевка в Харьковской области, Красный Лиман и Татьяновка в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили до 200 военнослужащих, 19 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, 155 мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США», — добавили в МО РФ.