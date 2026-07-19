ВСУ за сутки потеряли более 340 военных в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения “Азов”* и трех бригад нацгвардии», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новопавловка, Ивановка Днепропетровской области, Нововодяное, Артема, Рубежное, Грузкое, Белозерское, Анновка, Сергеевка, Шевченко и Доброполье Донецкой Народной Республики.
«Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в Минобороны РФ.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.