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ВСУ за сутки потеряли более 340 военных в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 340 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения “Азов”* и трех бригад нацгвардии», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новопавловка, Ивановка Днепропетровской области, Нововодяное, Артема, Рубежное, Грузкое, Белозерское, Анновка, Сергеевка, Шевченко и Доброполье Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в Минобороны РФ.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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