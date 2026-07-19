ВСУ за сутки потеряли более 195 военных в зоне действий «Юга»

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Славянск, Николайполье, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики.
«За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, боевую бронированную машину “Казак”, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии», — добавили в ведомстве.