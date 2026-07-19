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ВСУ за сутки потеряли более 195 военных в зоне действий «Юга»

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки российских войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 195 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Славянск, Николайполье, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики.

«За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, боевую бронированную машину “Казак”, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии», — добавили в ведомстве.

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