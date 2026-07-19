ВС России поразили логистические центры и транспортные объекты ВСУ

«Нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов больной дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах», — указывается в сообщении.