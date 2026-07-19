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ВС России поразили логистические центры и транспортные объекты ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили логистические центры и транспортные объекты ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили логистические центры и транспортные объекты ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов больной дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах», — указывается в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.

В частности, были поражены предприятие «Радионикс», занимавшееся производством ракет «Фламинго», и предприятие «Меридиан» имени Королёва в Киеве, где выпускают комплектующие для систем наведения ракет «Нептун-МД».

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