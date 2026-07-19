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ВСУ за сутки потеряли более 75 военных в зоне действий «Днепра»

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 75 военных, 24 авто и самоходную артиллерийскую установку «Богдана» в зоне действий группировки войск «Днепр», сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Уничтожено более 75 военнослужащих, 24 автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Богдана” и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселянка, Лежино, Юрковка и Орехов Запорожской области.

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