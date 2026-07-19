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ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Два безэкипажных катера ВСУ за сутки ликвидированы силами Черноморского флота в акватории Черного моря, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, с начала проведения спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 184 608 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 203 танка и других боевых бронированных машин, 1760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 816 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 870 единиц специальной военной автомобильной техники.

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