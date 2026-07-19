Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — сказано в сводке российского оборонного ведомства в воскресенье.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, уточняется в сообщении.
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