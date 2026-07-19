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Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Армия России уничтожили два безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщают в воскресенье в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — сказано в сводке российского оборонного ведомства в воскресенье.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, уточняется в сообщении.

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