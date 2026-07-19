Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Могрица и Садки Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Хатнее, Липцы, Слатино, Лозовое, Золочев и Белый Колодезь Харьковской области.
ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Грушевка Харьковской области, Красный Лиман и Татьяновка Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 200 военнослужащих, 19 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Николайполье, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики.
За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новопавловка, Ивановка Днепропетровской области, Нововодяное, Артема, Рубежное, Грузское, Белозерское, Анновка, Сергеевка, Шевченко и Доброполье Донецкой Народной Республики.
Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области.
Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Чаплино, Малиновка, Великомихайловка, Просяная Днепропетровской области, Свобода и Зоревка Запорожской области.
Противник потерял до 480 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселянка, Лежино, Юрковка и Орехов Запорожской области.
Уничтожено более 75 военнослужащих, 24 автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и две станции радиоэлектронной борьбы.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов больной дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
673 самолета,
284 вертолета,
184 608 беспилотных летательных аппаратов,
666 зенитных ракетных комплексов,
30 203 танка и других боевых бронированных машин,
1 760 боевых машин реактивных систем залпового огня,
35 816 орудий полевой артиллерии и минометов,
66 870 единиц специальной военной автомобильной техники.