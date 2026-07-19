Спецоперация России на Украине: сводка Минобороны РФ за 19 июля

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Грушевка Харьковской области, Красный Лиман и Татьяновка Донецкой Народной Республики.