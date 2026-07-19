Бойцы «Юга» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

В военном ведомстве отметили, что операторы разведывательных беспилотников коптерного типа выявили местоположение двух пунктов управления БПЛА противника.
«Координаты целей были немедленно переданы операторам дронов-камикадзе. В результате огневого поражения объекты были уничтожены с находящимся внутри расчетами БПЛА и военным оборудованием», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе воздушной разведки расчеты разведывательных беспилотников обнаружили два наземных робототехнических комплекса, которые использовались для скрытного подвоза боеприпасов и материальных средств на передовые позиции.