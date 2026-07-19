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ВС РФ нанесли удар по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области

Российские Вооруженные Силы нанесли удар по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области.

Источник: Reuters

В Минобороны РФ сообщили, что российские Вооруженные Силы нанесли удар по газоперерабатывающему заводу, расположенному в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области.

«Нанесен удар с применением БПЛА “Гербера-4 Сикер” газоперерабатывающему заводу противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области», — говорится в сообщении.

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