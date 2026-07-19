МИД Казахстана осуждает атаки БПЛА 17 и 19 июля на танкеры в Черном море

Казахстан требует незамедлительного прекращения атак. Такие атаки рассматриваются как недопустимое посягательство на экономические интересы страны, а также как целенаправленные действия по дестабилизации законной международной торговли, говорится в сообщении ведомства:
«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что ранее согласованный всеми заинтересованными сторонами механизм обмена информацией о гражданских судах, входящих в акваторию Черного моря с целью погрузки нефти на терминалах КТК, был намеренно проигнорирован, что поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей гражданских судов».
Сейчас Казахстан оценивает ущерб: по ее итогам страна оставляет за собой право использовать все предусмотренные международным правом механизмы защиты своих законных интересов, включая предъявление требований о возмещении причиненного ущерба.
17 июля беспилотник ВСУ атаковал пустой танкер «Nordic Zenith», который направлялся в порт под загрузку нефти. 19 июля атаке БПЛА подверглись два танкера во время погрузки нефти на Морском терминале КТК.