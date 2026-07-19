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Погрузку казахстанской нефти на КТК приостановили до завершения оценки последствий атак

АЛМАТЫ, 19 июл — Sputnik. Погрузку казахстанской нефти на КТК приостановили до завершения оценки последствий атак на танкеры, сообщили в Минэнерго Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

Дополнительная информация о возобновлении отгрузки нефти будет предоставлена позже. Минэнерго считает подобные атаки на сугубо гражданские объекты критической энергетической инфраструктуры недопустимыми.

Выносные причалы повреждений не получили, добавили в ведомстве.

17 июля беспилотник ВСУ атаковал пустой танкер «Nordic Zenith», который направлялся в порт под загрузку нефти. 19 июля атаке БПЛА подверглись два танкера во время погрузки нефти на Морском терминале КТК.

В МИД Казахстана сообщили, что после оценки ущерба страна оставляет за собой право использовать механизмы защиты своих законных интересов, включая предъявление требований о возмещении причиненного ущерба.

По трубопроводу КТК прокачивается 80% экспортной нефти из Казахстана.

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