Погрузку казахстанской нефти на КТК приостановили до завершения оценки последствий атак

Дополнительная информация о возобновлении отгрузки нефти будет предоставлена позже. Минэнерго считает подобные атаки на сугубо гражданские объекты критической энергетической инфраструктуры недопустимыми.
Выносные причалы повреждений не получили, добавили в ведомстве.
17 июля беспилотник ВСУ атаковал пустой танкер «Nordic Zenith», который направлялся в порт под загрузку нефти. 19 июля атаке БПЛА подверглись два танкера во время погрузки нефти на Морском терминале КТК.
В МИД Казахстана сообщили, что после оценки ущерба страна оставляет за собой право использовать механизмы защиты своих законных интересов, включая предъявление требований о возмещении причиненного ущерба.
По трубопроводу КТК прокачивается 80% экспортной нефти из Казахстана.