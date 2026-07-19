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ВС РФ нанесли новые удары по украинским портам и судам

Минобороны РФ заявило о продолжении ударов по украинским портам и судам, используемым ВСУ.

Источник: Reuters

В воскресенье Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наносить удары по украинским портам и судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

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