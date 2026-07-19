Минобороны РФ рассказало об ударах по портам Украины и судам ВСУ

По данным российского военного ведомства, самолетами Воздушно-космических сил и беспилотниками были поражены два украинских морских судна типа балкер с грузом военного назначения на рейде порта Одесса. Также ВС РФ ударили в два балкера и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ осуществляли запуск ударных беспилотников и безэкипажных катеров.