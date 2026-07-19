Минобороны РФ рассказало об ударах по портам Украины и судам ВСУ

Армия России в течение дня продолжила нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 19 июля, в воскресенье, сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным российского военного ведомства, самолетами Воздушно-космических сил и беспилотниками были поражены два украинских морских судна типа балкер с грузом военного назначения на рейде порта Одесса. Также ВС РФ ударили в два балкера и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ осуществляли запуск ударных беспилотников и безэкипажных катеров.
Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении за неделю 24 морских судов, используемых в интересах ВСУ. Среди целей — 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц подчеркивал, что системные удары по портам Украины, связанным с ВСУ, наносятся для обвала всей морской логистики киевских боевиков на юге.