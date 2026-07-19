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161 украинский беспилотник был сбит над регионами РФ и Чёрным морем за день

Минобороны России сообщило о массовом уничтожении беспилотников, пытавшихся атаковать объекты на территории страны и в прибрежной зоне.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны Российской Федерации в своем канале в MAX сообщило 19 июля, в воскресенье, что в течение дня силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 161 украинский беспилотный летательный аппарат над российскими регионами и акваторией Черного моря.

Как передает российское военное ведомство, цели были поражены в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Дроны противника были самолетного типа. БПЛА российские бойцы перехватывали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также Крымом.

Ранее KP.RU писал, что 19 июля ВС РФ нанесли групповые массированные удары по логистической инфраструктуре, транспортным узлам, местам сборки и хранения беспилотников, а также по объектам топливно-энергетического комплекса и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Средства ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников.

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