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В Константиновке российские военные взяли в плен боевиков «Скалы»

Бойцы 4-й мотострелковой бригады группировки «Южная» захватили украинских штурмовиков.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ в Константиновке. Об этом 19 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр группы войск «Южная». Пленили противника бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады.

В группе войск «Южная» уточнили, что украинское командование продолжает ставить подразделениям ВСУ заведомо невыполнимые задачи, несмотря на отсутствие успехов и полный переход Константиновки под контроль российских войск. Ранее в российской группировке перехватили радиопереговоры, в которых украинских солдат заставляли снимать фейковое видео о якобы контроле над Константиновкой.

Ранее KP.RU писал, что российские войска полностью освободили город Константиновка в ДНР 3 июля. Президент РФ Владимир Путин назвал взятие города стратегическим событием и ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что Константиновка является крупным промышленным и транспортным узлом Донбасса. Ее освобождение открыло путь для дальнейшего продвижения российских войск на Славянск и Краматорск.

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