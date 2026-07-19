В Константиновке российские военные взяли в плен двоих боевиков 425-го полка ВСУ, которые пытались записать постановочное видео о присутствии украинских войск в городе. Об этом передает Министерство обороны РФ.
По данным российского военного ведомства, киевские боевики Евгений Мосин и Сергей Столярский проникли в Константиновку, чтобы снять так называемый «флаговтык». Однако миссия не удалась, военных взяли в плен. Как отметили в Минобороны, украинские военные поблагодарили российских солдат за то, что их пленили и оставили в живых.
Также в ведомстве подчеркнули, что командование ВСУ, несмотря на потери, продолжает попытки создать видимость контроля над Константиновкой, в том числе путем вот таких фейковых видеокадров.
Ранее KP.RU писал, что в Константиновке российские военные взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ. Пленение осуществили бойцы 4-й мотострелковой бригады группировки «Южная». Отметим, что город был освобождён российской армией 3 июля.