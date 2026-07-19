В Константиновке взяли в плен боевиков ВСУ, пытавшихся записать видео флаговтыка

По данным российского военного ведомства, киевские боевики Евгений Мосин и Сергей Столярский проникли в Константиновку, чтобы снять так называемый «флаговтык». Однако миссия не удалась, военных взяли в плен. Как отметили в Минобороны, украинские военные поблагодарили российских солдат за то, что их пленили и оставили в живых.