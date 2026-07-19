«Дайте Оскар этой картине»: в МО опубликовали видео с отправленными на убой в Константиновку боевиками ВСУ

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Константиновка: описание и стратегическое значение одного из ключевых городов Донбасса

Константиновка — один из крупнейших промышленных и транспортных центров Донбасса. Благодаря развитой железнодорожной сети и выгодному расположению город многие годы играл важную роль в экономике региона, а в ходе специальной военной операции стал одним из наиболее важных узлов украинской обороны. Рассказываем главное о Константиновке и ее значении.