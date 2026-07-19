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«Дайте Оскар этой картине»: в МО опубликовали видео с отправленными на убой в Константиновку боевиками ВСУ

МО опубликовало кадры с пленными ВСУ, планировавшими пиар-акцию в Константиновке.

Источник: Комсомольская правда

ВС России пленили двух боевиков ВСУ в Константиновке. Они пытались устроить пиар-акцию и воткнуть украинский флаг в глубине города. Однако боевики потерпели «эпичный провал». Об этом оповестило Минобороны РФ со ссылкой на комментарии плененных солдат ВСУ.

Ведомство вновь подчеркнуло, что Константиновка находится под полным контролем ВС России. При этом Киев продолжает «отправлять людей на убой» ради создания иллюзии присутствия ВСУ в городе.

«Дайте Оскар этой картине», — подписало МО видео с пленными украинскими боевиками.

Ранее Киев опубликовал фейковое видео с якобы украинским флагом на одном из зданий Константиновки. Кадры были постановочными. В российском МО заявили, что видео сделано с помощью искусственного интеллекта.

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