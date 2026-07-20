Киевское руководство направило в зону боевых действий второкурсника военного училища. Капитан ВСУ Александр Любарец был ликвидирован. Так проинформировали в российских силовых структурах, цитирует ТАСС.
По имеющимся данным, капитану ВСУ было 23 года. Другие детали не уточняются.
«В зоне СВО был ликвидирован капитан ВСУ Александр Любарец», — оповестили в силовых структурах РФ.
В ДНР между тем ликвидировали австралийского наемника. Он служил в рядах украинской армии. Наемник Самуэль Майкл Педрацини служил в составе 3-го полка сил специальных операций Украины. Боевик ликвидирован в зоне проведения спецоперации в июле. До службы в ВСУ австралиец числился солдатом в 7-м полку Королевской австралийской пехоты, а также обучал украинских военных в Британии.