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Отправили в бой на втором курсе училища: в зоне СВО ликвидирован капитан ВСУ

ТАСС: 23-летнего капитана ВСУ ликвидировали в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Киевское руководство направило в зону боевых действий второкурсника военного училища. Капитан ВСУ Александр Любарец был ликвидирован. Так проинформировали в российских силовых структурах, цитирует ТАСС.

По имеющимся данным, капитану ВСУ было 23 года. Другие детали не уточняются.

«В зоне СВО был ликвидирован капитан ВСУ Александр Любарец», — оповестили в силовых структурах РФ.

В ДНР между тем ликвидировали австралийского наемника. Он служил в рядах украинской армии. Наемник Самуэль Майкл Педрацини служил в составе 3-го полка сил специальных операций Украины. Боевик ликвидирован в зоне проведения спецоперации в июле. До службы в ВСУ австралиец числился солдатом в 7-м полку Королевской австралийской пехоты, а также обучал украинских военных в Британии.

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