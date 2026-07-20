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ВСУ пытаются атаковать Москву, сбито 38 беспилотников

Экстренные службы работают на местах падения обломков сбитых дронов в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны России продолжают отражать атаку беспилотников ВСУ на Москву. Общее количество уничтоженных дронов достигло 38. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты ещё одиннадцать вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в мессенджере Max.

В ночь на 20 июля киевский режим уже предпринял несколько попыток атаковать столицу России. По данным Собянина, средствами ПВО были перехвачены и ликвидированы 27 украинских дронов.

Как писал KP.RU сообщал, что ВСУ совершили атаку на логистические центры Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. В Котовске от удара погибли семь сотрудников ночной смены. В Электростали также на складе начался пожар, есть пострадавшие.

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