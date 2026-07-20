ВСУ пытаются атаковать Москву, сбито 38 беспилотников

Как писал KP.RU сообщал, что ВСУ совершили атаку на логистические центры Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. В Котовске от удара погибли семь сотрудников ночной смены. В Электростали также на складе начался пожар, есть пострадавшие.