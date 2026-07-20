ВСУ устроили массированную атаку на Московский регион: сбито более 400 дронов

Украинские боевики снова попытались массированно атаковать Москву. В направлении региона запустили свыше 400 БПЛА. Такое количество дронов зафиксировали с 20:30 19 июля до 05:00 20 июля. Об этом уведомил мэр Москвы Сергей Собянин в «Макс».
Он сообщил о ликвидации воздушных целей. Большая часть дронов ВСУ перехвачена на дальних подступах. Десятки БПЛА сбиты вблизи столицы.
«В направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников… 85 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», — написал Сергей Собянин.
За прошлую ночь над регионами России перехватили 140 дронов ВСУ. За 12 часов беспилотники ликвидированы сразу над девятью субъектами. Помимо прочего, воздушные цели сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.