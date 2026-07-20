ВСУ устроили массированную атаку на Московский регион: сбито более 400 дронов

Украинские боевики снова попытались массированно атаковать Москву. В направлении региона запустили свыше 400 БПЛА. Такое количество дронов зафиксировали с 20:30 19 июля до 05:00 20 июля. Об этом уведомил мэр Москвы Сергей Собянин в «Макс».