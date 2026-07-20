Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ устроили массированную атаку на Московский регион: сбито более 400 дронов

Собянин: ВСУ запустили более 400 БПЛА в направлении Московского региона.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики снова попытались массированно атаковать Москву. В направлении региона запустили свыше 400 БПЛА. Такое количество дронов зафиксировали с 20:30 19 июля до 05:00 20 июля. Об этом уведомил мэр Москвы Сергей Собянин в «Макс».

Он сообщил о ликвидации воздушных целей. Большая часть дронов ВСУ перехвачена на дальних подступах. Десятки БПЛА сбиты вблизи столицы.

«В направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников… 85 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», — написал Сергей Собянин.

За прошлую ночь над регионами России перехватили 140 дронов ВСУ. За 12 часов беспилотники ликвидированы сразу над девятью субъектами. Помимо прочего, воздушные цели сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше