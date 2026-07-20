Российские бойцы группировки «Центр» сбрасывают с дронов боевикам ВСУ, которые хотят сдаться в плен, радиостанции. С их помощью украинские военные держат связь с ВС РФ и выходят на российские позиции. Об этом в видеоролике МО РФ рассказал командир взвода БПЛА Андрей Морозов.
«Были случаи, выходили, складывали оружие, после чего мы прилетали, скидывали им радиостанцию с нашей частотой, чтобы они вышли потом на связь с нами, и мы их сопроводили к нам», — отметил российский военнослужащий.
Кроме того, на добропольском направлении бойцы ВС РФ разбросали листовки с призывом сдаться в плен и сохранить себе тем самым жизнь.
Накануне российские военные взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ в Константиновке. Пленили противника бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады.
До этого морпехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен военным российской армии в Херсонской области. Причиной этого решения стали действия военного руководства Украины.