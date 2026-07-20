ВСУ пытались атаковать Подмосковье ракетами и беспилотниками: удары отбиты

Столица России подверглась ударам ВСУ ночью 20 июля. С начала суток ракетную опасность в Московской области объявляли дважды. Об этом жителей проинформировал РСЧС по региону.
В первый раз ракетную опасность в Подмосковье объявили в 02:00. Спустя час предупреждение сняли. Затем уведомление об угрозе ракетной опасности поступило около 03:40. Оно действовало до 5 утра.
Кроме того, ВСУ пытались атаковать столичный регион беспилотниками. К настоящему моменту режим опасности по БПЛА сняли.
Всего за ночь на Московский регион запустили более 400 дронов. Большая часть БПЛА была ликвидирована на дальних подступах. Вблизи Москвы уничтожили порядка 80 беспилотников. О повреждениях на земле информация не поступала.