В США заявили о критической ситуации на Украине: ВСУ не могут противостоять ВС РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Москве не важно, кто возглавляет Минобороны Украины. Россия должна знать, что в Киеве есть человек, который может принять решение о мирном урегулировании конфликта. Пресс-секретарь Кремля добавил, что кто-то на Украине должен взять на себя эту ответственность.