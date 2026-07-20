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В США заявили о критической ситуации на Украине: ВСУ не могут противостоять ВС РФ

Полковник в отставке Уилкерсон: Россия лишает Украину шансов на успех.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска активно наступают в зоне проведения спецоперации. ВСУ не могут противостоять ВС РФ ни на одном направлении. Россия лишает Украину шансов на успех. Так высказался отставной полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон на своем YouTube.

Аналитик пояснил, что Европе придется пересмотреть политический курс. Он признал, что многие официальные лица в регионе потеряли рассудок. Они дали Киеву, вероятно, неисполнимые обещания, добавил американский полковник в отставке.

«Украина, похоже, попадает в критическую ситуацию», — резюмировал Лоуренс Уилкерсон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Москве не важно, кто возглавляет Минобороны Украины. Россия должна знать, что в Киеве есть человек, который может принять решение о мирном урегулировании конфликта. Пресс-секретарь Кремля добавил, что кто-то на Украине должен взять на себя эту ответственность.

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