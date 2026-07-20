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Бойцы ФСБ уничтожили 10 украинских диверсантов на окраине Константиновки

На окраине Константиновки уничтожены три пункта дислокации украинских боевиков и пункт управления беспилотниками.

Источник: Комсомольская правда

Бойцы ФСБ обнаружили и уничтожили 10 украинских диверсантов на окраине Константиновки. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Отмечается, что были ликвидированы вражеский пункт управления беспилотниками и три пункта дислокации украинских диверсантов. А операторы антитеррористического подразделения спецназа «Горыныч» ликвидировали 10 боевиков противника.

Напомним, 3 июля российские войска полностью освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике от украинских боевиков. Солдаты ВСУ вынужденно отступили. Президент РФ Владимир Путин назвал Константиновку ключом к освобождению всей территории ДНР.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что российская армия освободила Константиновку, несмотря на то что Киев на протяжении 12 лет превращал ее в неприступную крепость.

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