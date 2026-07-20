За ночь над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 381 БПЛА

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 19 июля до 8:00 мск 20 июля. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
О разрушениях или пострадавших на территории Кубани и Крыма официальные власти не сообщали.
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