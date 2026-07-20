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381 беспилотник ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

«В течение ночи в период с 20.00 мск 19 июля до 8.00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

В МО уточнили, что беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате атаки на Московскую область два человека ранены, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры, сообщал губернатор Андрей Воробьев.

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