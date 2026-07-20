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«Будет отдельная благодарность»: в МИД отреагировали на «огромную армаду» дронов ВСУ

Мирошник пообещал отдельный ответ на атаку дронов ВСУ на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили направленную на Москву «огромную армаду» из 400 беспилотников украинской армии. Россия даст «отдельный» ответ на такую атаку. Такое заявление в понедельник, 20 июля, сделал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

По его словам, главе киевского режима Владимиру Зеленскому за деньги западных стран нужно «продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик».

«400 дронов — это огромная армада, способная закрыть все небо, но наши ПВО ее разобрали. За покушение на столицу будет отдельная благодарность», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Москву. На российскую столицу летело свыше 400 дронов. Число сбитых на подлете к городу беспилотников превысило 40.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

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