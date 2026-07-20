«Будет отдельная благодарность»: в МИД отреагировали на «огромную армаду» дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили направленную на Москву «огромную армаду» из 400 беспилотников украинской армии. Россия даст «отдельный» ответ на такую атаку. Такое заявление в понедельник, 20 июля, сделал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.
По его словам, главе киевского режима Владимиру Зеленскому за деньги западных стран нужно «продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик».
«400 дронов — это огромная армада, способная закрыть все небо, но наши ПВО ее разобрали. За покушение на столицу будет отдельная благодарность», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Москву. На российскую столицу летело свыше 400 дронов. Число сбитых на подлете к городу беспилотников превысило 40.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
Что известно о массированной атаке БПЛА на Москву и область ночью 20 июля: главное.