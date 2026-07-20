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Российские силы ПВО отбили массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны

Силы ПВО уничтожили за ночь 381 дрон ВСУ над регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 20 июля 381 украинский беспилотник над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что противник пытался атаковать объекты в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым.

Также российские войска ликвидировали дроны ВСУ над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили массированную атаку на Москву. На столицу летело свыше 400 дронов.

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