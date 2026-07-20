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ПВО сбила более 380 украинских БПЛА над регионами России за ночь

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 381 беспилотный летательный аппарат ВСУ над российскими регионами, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: Sputnik.by

«В течение ночи в период с 20:00 (время совпадает с минским) 19 июля до 8:00 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Дроны противника были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.

Помимо того, украинские беспилотники ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы беспилотниками различного типа, в основном — самолетного.

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