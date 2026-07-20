ПВО сбила более 380 украинских БПЛА над регионами России за ночь

«В течение ночи в период с 20:00 (время совпадает с минским) 19 июля до 8:00 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.
Дроны противника были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.
Помимо того, украинские беспилотники ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы беспилотниками различного типа, в основном — самолетного.