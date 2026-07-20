Российские бойцы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с использованием самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожили пункты управления БПЛА, ствольную артиллерию и замаскированные опорные пункты с боевиками ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ, который есть в распоряжении kp.ru.
Получив координаты цели, выявленной операторами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем, расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» оперативно направился на огневую позицию. Прибыв на место, артиллеристы выполнили наводку орудия и несколькими точными выстрелами уничтожили вражеский объект.
Эти действия помогли российским штурмовикам успешно продолжать наступление, а также сделали более безопасным воздушное пространство.
Ранее сообщалось, что бойцы ФСБ обнаружили и уничтожили 10 украинских диверсантов на окраине Константиновки. Также были ликвидированы вражеский пункт управления беспилотниками и три пункта дислокации украинских диверсантов.