В результате падения обломков БПЛА в Ейске пострадала женщина

По предварительным данным, пострадала одна женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы, которые обследуют территорию и устраняют последствия происшествия.
Как сообщалось ранее, в ночь на 20 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 381 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. По данным Минобороны РФ, беспилотники были сбиты в том числе над территорией Краснодарского края.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше