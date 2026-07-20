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В результате падения обломков БПЛА в Ейске пострадала женщина

В Ейске в результате падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов повреждено остекление семи частных домовладений. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

Источник: Коммерсантъ

По предварительным данным, пострадала одна женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы, которые обследуют территорию и устраняют последствия происшествия.

Как сообщалось ранее, в ночь на 20 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 381 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. По данным Минобороны РФ, беспилотники были сбиты в том числе над территорией Краснодарского края.

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