ВС РФ поразили в порту Одессы резервуары с топливом для ВСУ

Ранее ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинской портовой инфраструктуре. Так, в порту «Одесса» — государственное предприятие «Одесский морской торговый порт» — были поражены объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ для ВСУ.