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ВС РФ поразили в порту Одессы резервуары с топливом для ВСУ

ВС РФ ночью 20 июля продолжили удары по портам Украины.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Российской Федерации 20 июля поразили в порту Одессы резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также в ведомстве отметили, что ночью российские войска продолжили нанесение ударов по портам Украины.

Накануне Министерство обороны России опубликовало актуальную оперативную сводку с полей специальной военной операции. Согласно отчёту о ходе боевых действий, за последние сутки в акватории Чёрного моря были уничтожены два безэкипажных катера украинских боевиков.

Ранее ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинской портовой инфраструктуре. Так, в порту «Одесса» — государственное предприятие «Одесский морской торговый порт» — были поражены объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ для ВСУ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

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