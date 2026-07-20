ВС РФ поразили в порту Одессы резервуары с топливом для ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации 20 июля поразили в порту Одессы резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
Также в ведомстве отметили, что ночью российские войска продолжили нанесение ударов по портам Украины.
Накануне Министерство обороны России опубликовало актуальную оперативную сводку с полей специальной военной операции. Согласно отчёту о ходе боевых действий, за последние сутки в акватории Чёрного моря были уничтожены два безэкипажных катера украинских боевиков.
Ранее ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинской портовой инфраструктуре. Так, в порту «Одесса» — государственное предприятие «Одесский морской торговый порт» — были поражены объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ для ВСУ.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
Что известно о массированной атаке БПЛА на Москву и область ночью 20 июля: главное.